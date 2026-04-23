Върховният административен съд (ВАС) сложи точка на спора около правилата, по които се оценяват държавните зрелостни изпити. Петчленен състав на съда отмени окончателно разпоредби от Наредба № 11, които касаят финализирането на резултатите на зрелостниците.

Защо се стигна до отмяната?

Магистратите установиха, че при приемането на текстовете (чл. 82, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата) Министерството на образованието и науката е допуснало съществени нарушения. Към проекта на акта са липсвали задължителните мотиви и доклад, каквито се изискват по закон. Това нарушение е достатъчно основание правилата да бъдат обявени за незаконосъобразни.

ВАС прие, че министърът е компетентният орган да издава такива наредби, но не е спазил процедурата по Закона за нормативните актове. С решението си петчленният състав:





Отменя решението на долната инстанция, която по-рано беше обявила текстовете за „нищожни“.

Постановява, че текстовете са само „незаконосъобразни“, което обаче води до същия краен резултат – тяхното премахване.

Отменените текстове уреждаха отношенията в процеса по оценяване и възможността учениците да се запознават с индивидуалните си резултати от изпитите. Според съда, всяко ограничаване или регламентиране на тези права трябва да бъде ясно мотивирано още при предлагането на нормативния акт.

Решението на Върховния административен съд е окончателно.