Поморие ще отбележи Гергьовден с богата празнична програма с фолклор, музика, изложби и... колоездачна обиколка Giro d’Pomorie. Състезанието ще поставеи един от най-ярките акценти в празничната програма за тържествата в чест на празника на града, които започват още от 4 май с XXII Национален тракийски фолклорен събор „Гергьовден 2026“, чието официално откриване е на откритата сцена при НЧ „Светлина 1939“.



Giro d’Pomorie ще се проведе на 7 май от 9.00 часа, със старт от Музей на солта, и се очаква да събере десетки любители на колоезденето. Инициативата внася динамика и съвременно звучене в празничните дни, съчетавайки спорт, туризъм и активен начин на живот.

На 5 май събитията тържествено ще бъде отбелязан Деня на храбростта и 140 години от създаването на Военно окръжие – Бургас пред манастир „Свети Георги“. В същия ден ще бъде открита изложба на поморийски художници в Градската художествена галерия „Дечко Стоев“. Вечерната програма ще предложи международно участие с концерт на Смесен хор „Козани“ и танцов състав „Пефка“ от Гърция, изпълнение на поп певицата Вирджиния Събева – Gini, както и участие на гръцкия изпълнител Agathangelos и неговия бенд.

Кулминацията е на 6 май – Гергьовден, когато от 8.30 часа в манастир „Свети Георги“ ще бъде отслужена тържествена света литургия. От 11.00 часа на откритата сцена ще се състои официалното откриване с приветствие от кмета на общината Иван Алексиев, след което ще бъдат връчени награди. Празничният ден ще продължи с фолклорния концерт на ДесиСлава „България в душата ми“.

Събитията продължават и през уикенда – на 9 и 10 май, когато в спортната зала на Wave Resort ще се проведе турнир за Купа Поморие.

От община Поморие уточняват, че в периода от 1 май до 12.00 часа на 7 май ще бъде въведена временна организация на движението в централната част на града заради празничните прояви. Движението на моторни превозни средства ще бъде ограничено в определени участъци, като ще се използват обходни маршрути, а паркингите и зоните за кратковременно паркиране ще бъдат безплатни за същия период.

От общината уточняват, че е възможно да настъпят промени в програмата при необходимост. Във връзка с организацията на събитията и разполагането на временни търговски обекти, в периода от 1 май до 12.00 часа на 7 май ще бъде въведена временна организация на движението по част от улица „Княз Борис I". Преминаването на моторни превозни средства в този участък ще бъде ограничено, като ще се използват обходни маршрути.