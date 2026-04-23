На 7 май в зала 208 на Бургаски свободен университет от 15 часа РЗИ - Бургас и Фондация МОСТ организират среща с проф д-р Радка Аргирова, дмн. Тя ще се спре на изключително важни проблеми, свързани с профилактиката и терапията на социално значими заболявания:„Национална програма за скрининг за рак на маточната шийка – основни принципи. Ваксиниране на бременни“ и „Новости в профилактиката и терапията на ХИВ-инфекцията“.

Проф. д-р Радка Аргирова, дмн, е авторитетен български вирусолог, чиято дейност е позната и призната в много други страни. Тя е посветила много от времето си на науката и практиката, на мисията обществото и медицинските специалисти да получават необходимите знания и информация, за да се предотвратяват необратими последици от тежки заболявания. За своя изключителен принос в науката и като личност, посветила себе си и на обществена дейност, тя получи от Президента на Република България огърлие „Св. Св. Кирил и Методий“.

„Животът като ценност“ – това е шапката, под която фондация МОСТ /Медии, Общество, Семейство, Традиции/ провежда тази година своята дейност. Годината е 25-та поредна, насочена към проблемите в българското здравеопазване и търсене на решения.

Част от дейността на МОСТ е срещи на изтъкнати авторитети в областта на медицинската наука със специалисти и обществеността в различни градове. През годините са осъществени срещи в Търговище, Ловеч, Смолян, Девин, Шумен, Благоевград, Кърджали, Плевен, Стара Загора, Бургас, Монтана, Враца, Тутракан, Силистра, Русе и др. Участвали са проф.Радка Аргирова, дмн, проф. Нигяр Джафер и други специалисти, както и незабравимата Татяна Лолова в ролята на апостол на мисията за човешкото здраве.