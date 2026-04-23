Велопоходът с кауза за съпричастност към хората с нарушения в кръвосъсирването и подкрепа за значението на ранната диагностика - „ЗАЕДНО“, ще стартира на 25 април, събота, от 11.00 часа пред Културен център "Морско казино".

За десета поредна година Българската асоциация по хемофилия (БАХ) се присъединява към глобалната общност, за да отбележи 17 април – Световния ден на хемофилията. Юбилейното издание на кампанията у нас преминава под международния слоган: „Ранната диагностика – първа стъпка към грижата“, защото тази година усилията са насочени не само към хемофилията, но и към по-слабо познатите заболявания като болестта на Вилебранд и нарушенията на кръвосъсирването при жените.

Вече десетилетие Асоциацията организира мащабни инициативи за повишаване на обществената информираност. Резултатите са категорични: днес българското общество е далеч по-запознато с нуждите на хората с хемофилия – общност, която у нас наброява около 650 души. С всяка изминала година броят на участниците в традиционните събития расте, привличайки все повече съмишленици, институции и популярни личности.

Защо ранната диагностика е ключова?

Докато хемофилията често се открива в ранна възраст, много други нарушения на кръвосъсирването остават недиагностицирани с години. Акцентът тази година е върху критичната нужда от разпознаване на „тихите“ симптоми. У нас кампанията поставя специален фокус върху жените и момичетата, при които симптомите на болестта на Вилебранд често се пренебрегват или остават скрити зад други медицински състояния. „Точната диагноза е входната врата към грижата. Без нея няма лечение, а без лечение няма прогрес“, заявява Сезар Гаридо, президент на Световната федерация по хемофилия (WFH).

Велопоходът е отворен за всички, които искат да изразят своята съпричастност и да подкрепят активния начин на живот за хората с редки заболявания.