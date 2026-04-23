След първата среща на 16 април в офиса на ДаллБогг и срещата на рeкетната посредничка Лъвица Лъвовa със зам.-председателя на КФН Пламен Данаилов, ръководител на Направление “Застраховане”, в сладкарница “Теа” сутринта на 17-ти април, в 15:46 ч тя се връща в ДаллБогг и казва в прав текст:

“Мразят Каменов безумно! Всичко е лично и само срещу него! На въпрос: „Защо? Какво им е направил“, отговаря: „Защото дразни с влиянието си, умен е и е силен.“

Продължава: „Спасение за ДаллБогг все пак е възможно, защото дружеството е здраво и нищо не е дефинитивно загубено, но под следните строги условия,” както следва:

1. Тихомир Димитров Каменов и американският инвеститор Тио Т. Каменов да си прехвърлят веднага акциите на трето лице, посочено от ръководството на КФН или одобрено от КФН.

2. Веднага да се оттеглят всички сигнали срещу лицата Големански, Данаилов, Петкова и Пангелов до българската прокуратура за извършени от тях различни престъпления, включително по служба, както и ако има подадени жалби срещу тези лица пред властите в Съединените щати, също да бъдат оттеглени.

3. Понеже срокът по чл. 215, ал. 4 от Кодекса за застраховането според тях не подлежи на продължаване (новиране), ДаллБогг трябва да представи своя оздравителен план и ако дотогава са изпълнени първите две условия, посочени по-горе, (натъртено) планът може да бъде разглеждан от Комисията още 30, даже 45 или повече дни. Може и среща, за получаване на указания от КФН, да бъде направена с Данаилов и експертите, след изпълнение на горните две условия, евентуално отпадане на моя следващ хонорар, ако се изпълнят горните условия.”

Трима от ДаллБогг слушат и си водят записки, смаяни в изненада и дълбоко възмутени - запазват самообладание и чуват по-нататък ултиматума за принудително корпоративно превземане на ЗАД “ДаллБогг: Живот и Здраве” АД:

“ДаллБогг е добре капитализирана фирма, но има неподходящи собственици. Каменов е обидил някого много високо, няма да ви кажа името, много високо и затова трябва да се раздели с ДаллБогг, защото те [групата] са си изпипали нещата за фалита много добре, от много дълго време и няма какво да им направите, нито може да се спасите. Мандатите на Големански и Данаилов са непоклатими и вдругиден, на изборите, каквото и да се случи, те са недосегаеми.”

Въпрос: “Г-н Каменов не живее и не работи в България, как и кого може да е обидил? В. Горанов ли, или кой друг чувствителен субект?”

Лъвица: “Не, не, по-високо, най-високо”. Не стана точно ясно Борисов ли, Пеевски ли или точно кой се е засегнал и обидил толкова много, че иска да превземе фирмата на Каменов и на американския контролиращ инвеститор Каменов. Участниците се досещат за едно интервю от Световния Икономически Форум в Давос, дадено от г-н Каменов пред БНР, преди вечерята с президента Тръмп, през януари тази година. След среща с рекетната посредничка Лъвица Лъвова, участниците слушат отново интервюто озаглавено: „Ако Румен Радев влезе в политиката, много хора ще са обнадеждени“. И отново не намират никакви обиди или още по-малко адресирани до тези на “най-високо”, освен ако фактите и заключенията, които се споменават, са обидни за разпозналите се лица.

На въпрос: “Добре, но все пак защо бързат, защо отказват да работят с коригираните данни, защо не дават приложената нова методика за изчисляване на техническите резерви? Била секретна, но е в основата на фалшивата прогноза, с която искат да фалират ДаллБогг? Работят на тъмно и не дават среща за указания, а поставят тези абсурдни предварителни условия.”

Лъвица отговоря: “Това е тяхната игра, те се подготвят и сега са крайно решени, най-после, окончателно да ви смачкат. Никой не може да се бори с цяла държава и вие не може да издържите, макар че учудващо продължавате с геройски усилия да наливате капитали и активи и да плащате щети по пазарите. Те сега ясно разбират, че ако Радев спечели, ще имат известни затруднения. Е, той няма да спечели самостоятелно и няма да направи кабинет с ПП-ДБ, а с другите не може, така че ще си имаме отново дълъг служебен премиер и безхаберни министри … "

ИМА ЛИ ПРОКУРАТУРА В БЪЛГАРИЯ?

