Служебният министър на земеделието Иван Христанов коментира най-новите случаи на антракс в силистренското село Черногор. Преди ден БАБХ предупреди, че има опасност за разпространението на заразата и в други области на страната.

"Антраксът е изключително опасно заболяване както за хора, така и за животни. Той е използван и като биологично оръжие. В момента има две огнища, открити в България, които са изолирани, дезинфекцирани и поставени под наблюдение. Отделно от това има 24 контактни лица и всички те са под медицинско наблюдение”, обясни пред Нова тв Христанов.

Служебният министър добави, че са получени много сигнали за проверки на опасни и некачествени храни. Сигналите са депозирани в прокуратурата. Христанов призова да се отговори на сигналите и да се разпореди приоритетно тяхното разглеждане.

Министърът добави пътят на месото е проследен. "Тази стока е конфискувана, унищожена и, разбира се, заедно с колегите от МВР - тези дейности продължават. На един от тези два обекта четири превозни средства, използвани за доставка на месо или готова продукция, са проследени, за да се стигне до крайната точка на веригата”.

Христанов посъветва хората - да се обръщат за покупки към обекти, които са под контрол, а не към тип “домашна работилница“, където няма никакъв ветеринарно-медицински контрол. "Производството на храна е отговорна работа и затова съществуват агенциите - за да гарантират общественото здраве", подчерта министърът на земеделието.

Мърша в складовете

Христанов коментира и случая с откритата "мърша в складове в Монтанско". "Самият обект е свързан с плеяда от фирми. Със сигурност става дума за политически чадър", подчерта министърът. И заяви, че това, което са заварили служителите от БАБХ при проверката - не е било нещо, което е обичайно при производствения процес.

"Става дума за мръсотия, наслоявана с години. Вижда се, че те нямат никакви хигиенни практики. На една от снимките имаше касетка с кайма, върху която беше хвърлено парче картон с някаква дата. Недопустимо е всякакви материали, върху които може да има всякакви бактерии и патогени -да се хвърлят върху други хранителни продукти", категоричен е Христанов.

Според него най-вероятно през предходни управления контролните органи са били “на каишка“ и са правили това, което им се каже.

"Виждаме контролни органи, които в продължение на години не са си вършили работата. В същото време тази храна, преминала през Врачанската група за доставка на храна в училища, която разкрихме - е стигала до трапезата на нашите деца. Това означава, че е имало определена “сигурност“, за да могат тези безчинства да продължават толкова дълго време", добави Христанов.