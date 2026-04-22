Българската банка за развитие излезе с официална позиция, след като по-рано служебният премиер Андрей Гюров поиска от нея да се извадят 1,4 млрд. евро, които да се върнат на данъкоплатците и да се използват за по-модерни болници, медицински хеликоптери, кабинети за наука в училищата, старчески домове. Според Гюров въпросните пари са "заключени" в момента.



В позицията си ББР отговаря, че правителството е ограничило финансирането на общините и санирането на блокове, а 246.6 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост са под риск. Ето какво пише още в официалната позицията на банката:



"Съгласно ПМС №167 и РМС №575 средствата от увеличението на капитала на Българската банка за развитие се използват за изпълнение на дейностите, предвидени в одобрената от Министерския съвет Стратегия за дейността й.



Стратегията на Българската банка за развитие, одобрена от Министерски съвет с РМС №389 и уставът на Банката предвиждат финансиране на програми, възложени на ББР от правителството на Република България чрез решение на Министерския съвет. Към днешна дата Българската банка за развитие е получила 2 млрд. евро, които се намират в сметка на Министерството на финансите в БНБ, от които ББР е използвала средства от капитала по одобрената програма за инвестиции на общините в бюджетаза 2025 г.



Служебното правителство не е възложило със свой акт нито една държавна програма или проект за изпълнение от Българска банка за развитие. Евентуална процедура по намаляване на капитала в съответствие с изискванията на приложимото банково и търговското законодателство би отнела месеци и изисква одобрението на всички кредитори на Българската банка за развитие, сред които са Европейската инвестиционна банка и Банката за развитие на Съвета на Европа, KfW и други банки за развитие.



През този период средствата на практика няма да бъдат използвани нито от Банката, нито от правителството. Предложеното намаление на капитала, без предварително съгласуване с ББР и при липса на одобрен редовен бюджет за 2026г., би имало следните преки ефекти:



Ограничава възможностите на Банката да извършва разплащания по инвестиционната програма на общините.



Ограничава възможността на Банката за подпомагане на държавата при прилагане на антикризисни мерки във връзка с нарушена верига на доставки, повишение на цените на горивата и затрудненията в различни сектори катотранспорт, земеделие и т.н.



Поставя под риск текущите финансирания от международни институции и ограничава възможността на Банката да привлича средства и да управлява програми от международни финансови институции.



Поставя под риск спасените 246.6 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост, предоставени на Българската банка за развитие за управление директно от Европейската комисия. Средствата са за обновяване на многофамилни жилищни сгради.



Поставя под риск бъдещо предоставяне на средства по директни програми на ЕК.



Текуща такава програма предоставя на бизнеса до 1,2 млрд. евро при намалени изисквания за самоучастие или обезпечение в партньорство с търговски банки.



Ограничава възможността ББР да изпълнява своите ангажименти по националната програма за енергийна ефективност на жилищните сгради.



В заключение, с решение на Европейската комисия Българската банка за развитие беше избрана да управлява бюджетни средства на ЕС по програма InvestEU. ББР е първата и единствена финансова институция в страната с подобна акредитация, получена след тежък двугодишен одитен процес, който потвърди , че процесите и процедурите в Банката са в съответствие с изискванията на Финансовия регламент на ЕС.Тя потвърждава, че средства от бюджета на ЕС се управляват по прозрачен начин, с надеждни механизми за контрол, отчетност и защита."