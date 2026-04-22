Когато става въпрос за диагностика на онкологични заболявания, времето и точността са всичко. В отделението по Нуклеарна медицина на КОЦ-Бургас, модерната апаратура ПЕТ/СТ (PET/CT) не е просто техника – тя е част от прецизен процес, ръководен от доказани професионалисти.

Лидерството, което дава сигурност

Начело на процеса стои Началникът на отделението д-р Тусчиева. В нуклеарната медицина опитът е незаменим – именно тя е специалистът, който „разчита“ сложните сигнали от апаратурата и превръща хилядите кадри в категорична диагноза. Това лидерство гарантира на пациентите, че техният случай се анализира на най-високо експертно ниво.

Специализантите: Новата вълна на прецизност

Непосредствено до своя ръководител работят лекарите-специализанти д-р Христова и д-р Бенчева. Те са двигателят на ежедневната работа:

Подготовка и спокойствие: Те посрещат всеки пациент, обяснявайки подробно защо е важна тишината и покоят след инжектиране на маркера.

Контрол и грижа: Д-р Христова и д-р Бенчева следят състоянието на пациента във всеки етап, гарантирайки, че изследването ще премине гладко и без стрес.

Какво представлява самото изследване?

ПЕТ-скенерът е „златният стандарт“, защото показва не само как изглеждат органите, но и как работят те на клетъчно ниво.

Инжектиране: Използва се минимално количество радиофармацевтик, който „осветява“ проблемните зони.

Покой: Пациентът почива в специална зала за 60 минути – време, в което екипът се грижи за пълния му комфорт.

Резултат: Апаратът съчетава анатомичния образ (CT) с функционалния (PET), създавайки 3D карта на здравето.

Мисия: Човешкият живот

Силата на отделението в КОЦ-Бургас е в приемствеността. Опитът на д-р Тусчиева се прелива в ентусиазма и съвременните знания на специализантите д-р Христова и д-р Бенчева. За пациента това означава двойна проверка, внимание към детайла и преди всичко – човешко отношение.

Важно за пациентите: Изследването PET/CT в КОЦ-Бургас се провежда по утвърдени медицински стандарти, осигурявайки световно ниво на диагностика тук, в нашия град.