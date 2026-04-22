Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) прие заявлението за оттегляне от поста на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов.

Кадровиците предложиха на мястото на Сарафов да бъде избран най-старшия в прокуратурата за изпълняващия функциите обвинител номер - Ваня Стефанова, към момента зам.-главен прокурор.

Кадровиците изпратиха и писмо до Върховна касационна прокуратура (ВКП) дали Стефанова е съгласна да заеме поста на изпълняващ функциите главен прокурор.

Решението идва в момент на продължителна институционална несигурност в прокуратурата, след близо тригодишния период, в който Сарафов заемаше поста като временно изпълняващ длъжността. С избора на Стефанова ВСС цели да осигури приемственост в управлението на държавното обвинение до провеждането на процедура за избор на титулярен главен прокурор.