Lufthansa съобщи, че това лято ще отмени 20 000 полета на къси разстояния от разписанието си, което ще ѝ позволи да спести от рязко нарастващите разходи за самолетно гориво.

Повечето от съкращенията идват от закриването на губещата ѝ дъщерна компания CityLine и извеждането от експлоатация на 27 самолета, предаде Скай Нюз.





Компанията посочи като причина цената на самолетното гориво, която според нея се е увеличила повече от два пъти, както и трудови спорове с персонала.

Повечето авиокомпании се сблъскват с рязко нарастващи разходи, тъй като доставките на петрол от Близкия изток остават до голяма степен прекъснати заради блокирането на Ормузкия проток.

Потребителите също усещат натиска, като цените на билетите започват да нарастват значително.

Шефът на Ryanair, Майкъл О'Лиъри, заяви пред Sky News този месец, че съществува риск доставките на гориво да бъдат нарушени от началото на май, ако Ормузкият проток остане затворен.

Той каза, че разходите за петрол са част от „по-широките последици“, но „по-непосредственото притеснение“ са доставките на самолетно гориво.

Ръководителят на Международната агенция по енергетика също заяви пред Associated Press миналата седмица, че Европа има запаси от самолетно гориво за „може би шест седмици“.