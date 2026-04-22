Серия от сигнали за бомби предизвикаха евакуации и проверки в няколко държави на Балканите. Сигнали бяха подадени в Хърватия, Босна и Херцеговина и Черна гора, съобщават местни медии.

В Хърватия десетки училища бяха засегнати за втори пореден ден. В Приморско-горанския регион са получени заплашителни имейли в 16 учебни заведения около 7:00 ч. местно време. Училищата бяха евакуирани, а след проверки полицията установи, че сигналите са фалшиви и занятията бяха възобновени.

По-късно през деня сигнали за бомби бяха подадени и в два търговски центъра в Риека, които също бяха евакуирани. Към момента проверките продължават.

Хърватските власти отчитат вълна от фалшиви сигнали от началото на седмицата, като Министерството на образованието призова извършителите да не всяват паника.

Подобна ситуация се разви и в Черна гора, където заплахи са изпратени до училища в градове като Цетине, Бар, Тузи и Беране. По данни на полицията става дума за еднотипни имейли, разпратени до различни учебни заведения. Часовете са отменени, а органите на реда извършват проверки.

Фалшив сигнал за бомба е получен и на летище в страната, като след проверка не е открита заплаха.

Черногорската полиция обяви, че до края на учебната година ще се извършват ежедневни проверки в училищата преди началото на занятията. Властите призоваха родителите да следят активността на децата си онлайн и да разговарят с тях за последиците от подобни действия.

Сигнали за бомби са подадени и в училища в Сараево, където към момента полицията извършва проверки. Преди дни подобни фалшиви заплахи доведоха до евакуации и в големи търговски обекти в града.