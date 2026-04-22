Остават броени дни до провеждането на хоровия концерт „Бургас пее“, който ще се състои на 26 април (неделя) от 12:00 часа в зала „Тончо Русев“ на Културен дом НХК. Събитието е част от X национална инициатива на Българския хоров съюз „България пее“ и е посветено на 100-годишнината от създаването на съюза.

Това е поредното издание на концерта в Бургас, което се реализира с подкрепата на Община Бургас в рамките на инициативата и в подкрепа на кандидатурата на града за Европейска столица на културата през 2032 година.

В концерта ще вземат участие утвърдени хорови състави от Бургас, като всеки от тях ще представи самостоятелна програма с подбран от състава репертоар:

Смесен хор „Родна песен“ с диригент Милена Добрева;

Вокална формация „Морски песъчинки“ с диригент Милена Добрева;

Смесен хор „Бургас“ с ръководител Светла Стоева и диригент Галина Русева;

Народен хор „Трепетлика“ с диригент Пепа Запрянова;

Детски хор „Милка Стоева“ с диригент Мариета Секлемова;

Женски народен хор при ПФА „Странджа“ с хормайстор Атанаска Бонева;

Хор „Ми з Украйна“ под ръководството на Анатолий Демянчук;

Женски хор „Ангира“ при НЧ „Фар 1946“ под ръководството на Александър Перпериев.

Събитието има за цел да популяризира хоровото изкуство и да събере на една сцена изпълнители от различни поколения, обединени от любовта към музиката.

Входът за концерта е свободен.

Община Бургас кани всички жители и гости на града да се насладят на богатата музикална програма и да станат част от този празник на хоровото изкуство.