Професията прокурор, съдия или съдебен служител не е просто кариерен път, а мисия за отстояване на истината с почтеност, професионализъм, мъдрост и морал.



Така районните прокурори от Бургас Радостина Ганева и Божидара Мартинова се обърнаха към учениците от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ - с. Добра поляна, ОУ „Н. Й. Вапцаров“ - с. Планиница и ОУ „Климент Охридски“ - с. Дъскотна, общ. Руен, които за първи път имаха възможност да се запознаят отблизо с реални казуси от работата на магистратурата и да придобият по-ясна представа за нейната роля в мисията за отстояване на справедливостта и върховенството на закона.



Прокурорите Ганева и Мартинова преведоха учениците през тънкостите на правото и по достъпен начин разясниха сложността на юридическите норми и тяхното приложение в реалния живот.В продължилото повече от час практическо занятие магистратите дадоха възможност на учениците да участват активно в обсъждането на конкретни ситуации, свързани с прилагането на закона, и в детайли разясниха престъплението, неговите правни последици и значението на спазването на законността в обществото.



Децата проследиха целия път - от подаването на жалба до образуването на наказателно дело и внасянето му в съда. И с изключително внимание и неподправен интерес слушаха зам.-председателя на Районната прокуратура в Бургас Кери Дюлгерска, която акцентира върху водещата роля на прокуратурата- господар в досъдебното производство.



Под вещото ръководство на прокурорите Радостина Ганева и Божидара Мартинова с много вълнение децата взеха участие в симулативен съдебен процес.Учениците влязоха в ролите на съдии, съдебни заседатели, прокурори, адвокати, съдебен секретар, вещи лица, пострадал и съдебна охрана. Така за пръв път се докоснаха до реалната динамика на съдебната зала- там където буквата на закона, се превръща в акт на справедливост.

Инициативата е подкрепена от ръководството на Районна прокуратура – Бургас, чиято дългосрочна цел е насърчаване на правната култура сред подрастващите. И е част от проекта „Информираност и активност за будни малки общности“ на сдружение „Прима Клас“.

Dura lex, sed lex: Законът е суров, но е закон