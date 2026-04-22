Тече проверка дали месото от животни от ферма с установено огнище на антракс в силистренското село Черногор е достигнало до търговската мрежа. Това съобщи служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов по време на брифинг в Министерския съвет.

Той уточни, че заболяването е било констатирано вечерта преди два дни. Към момента компетентните органи продължават проследяването на продукцията.

По думите му експерти от Българската агенция по безопасност на храните са реагирали своевременно след постъпили сигнали и извършени наблюдения на място. В рамките на същия ден са взети проби, изпратени в референтна лаборатория, където е потвърдено наличието на заболяването.

Министърът подчерта, че след установяването му обектът е бил незабавно затворен и са предприети всички мерки, съгласно действащите протоколи, за да се предотврати разпространението.

В понеделник от Българската агенция по безопасност на храните съобщиха, че огнище на антракс е установено във ферма с 28 бивола в силистренското село Черногор. Наличието на заболяването е лабораторно потвърдено. Девет животни са умрели, останалите ще бъдат ваксинирани.

Хижа "Ведра" е превърната в бардак. Не искаме с нашите пари да се финансират покупки на безценица

Много пъти сме си задавали въпроса къде отиват парите на ББР, много пъти се задавахме въпроса защо кабинетът "Желязков" трябваше да взима над 5000 имота и да бъдат с отпаднала необходимост. И миналата седмица мисля. че намерихме един от отговорите, заяви земеделският служебен министър.

Припомням, че през миналите години неведнъж експозиции на ББР бяха свързани с олигарси конкретни лица от ъндърграунда, които ползваха огромен ресурс, добави Христанов.

Той съобщи, че при проверка миналата седмица е установено, че хижа, близо до писта "Лалето" е превърната в бардак. "При проверка на хижа "Ведра", която е обявена за продан, установихме, че тя е превърната в бардак - 20 стаи - хижа в подножието на ски писта "Лалето" е дадена под наем и е пусната за продажба. Фирмата зад лицето е на човек от ъндърграунда с прякор "Вълка", заяви Христанов.

И тук е връзката с ББР, когато говорим, че искаме да си върнем парите от ББР и да работят за обществото. Всъщност заявяваме нещо много просто - не искаме с нашите пари да се финансират покупки на безценица, каза още Христанов.

Той съобщи, че хижата е оценена на 1 милион евро, което той определи като подигравка за държавата и за българите. Според него не по-малко стресиращо е това, че Министерството на земеделието не желае тази хижа. Министърът попита, ако хижата е толкова нежелана и икономически неизгодна, както показват докладите, защо някой друг би искал да я купи, както и какво за купувача би я направило икономически изгодна, ако за МЗХ не е.

Министър Иван Христанов каза, че отпадането на необходимостта на хижата на Витоша не е само за този имот, но за други като например имот в Копривщица, продаден на безценница за 100 000 евро, чиято реална стойност е поне тройно по-голяма. Министърът каза, че допълнително ще оповести компаниите, които купуват на подобни ниски цени.

По конкретния казус с хижата на Витоша министърът каза, че отговорните лица са вече отстранени от работа. Прокуратурата ще бъде сезирана до края на седмицата, за да направи проверка за разходването на държавен ресурс. Ние като кабинет си изпълняваме ангажементите - работа в името на обществото, а не на олигархията, заяви Христанов. Той подчерта, че държавата няма нужда от ресурс от ББР, за да си поддържа имотите, така че те да служат на обществото.

За хижата на Витоша предстоят разговори с Министерството на образованието, за да бъде прехвърлена на ведомството, така че да е полезна за ученици за зелени училища.

По-рано днес правителството одобри 1,4 млрд. лв. да бъдат извадени от ББР и да бъдат върнати в държавния бюджет. "Осем месеца 1,4 млрд. евро седят заключени в тази касичка, прашасват там, не се движат, не влизат в икономиката, но в същото време за този дълг текат лихви, пари, които плащат всички граждани от своите данъци", каза в началото на правителственото заседание премиерът Андрей Гюров.