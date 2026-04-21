Търсенето на жилища през следващите две-три години ще остане стабилно, а цените ще нарастват от 8% до 12% за година в зависимост от града, прогнозират брокери на имоти. Лихвите по ипотечните кредити също ще останат без промяна поради високата ликвидност в банките. С влизането ни в еврозоната задължителните минимални резерви на банките бяха понижени от 12% на 1%, което осигури по-голяма възможност на банките да отпускат заеми.

Ръстът на цените на жилищата се дължи на продължаващото търсене от купувачи, които имат нужда от дом, или искат да инвестират парите си. Заплатите нарастват, а с това и желанието на хората да се преместят в по-добър имот.

България е на предпоследно място сред страните от ЕС по среден размер на жилищата - 81 кв. м при нас, спрямо 103 кв. м в ЕС. Страната ни е и на челно място по пренаселеност на жилищата. С повишаването на доходите хората искат по-добър стандарт на живот, което означава по-просторен дом в по-привлекателен квартал. Силен двигател на жилищния пазар са ниските лихви по ипотечните кредити. Между 50% и 60% от сделките с имоти стават с помощта на банково финансиране. Лихвите по кредитите в страната ни са ниски, защото те зависят от лихвите по депозитите.

Очакванията са, че след като страната ни е в еврозоната, на жилищния пазар ще навлязат по-големи играчи, които ще искат да купуват по 50-100 апартамента наведнъж, за да направят портфейли с имоти, които по-късно да продават на още по-големи играчи. Такава е тенденцията в столиците с по-развити пазари на имотни. Навлизането на такива инвеститори може да доведе до поскъпване на имотите, пише "Труд".

В момента на пазара много активни са млади хора, които искат да се преместят в по-добро жилище. Има много хора, които живеят в панелни и стари жилища и искат да имат по-хубав дом. При наличие на финансова възможност тези хора купуват имот. Затова с увеличението на доходите търсенето на жилища също расте. В момента огромна част от жилищата в страната са доста стари и не отговарят на новите потребности на обитателите. Затова има огромен потенциал в търсенето на жилища ново строителство.

Себестойността на новото строителство зависи от района, тоест от цената на парцела, от качеството на строителството и екстрите в сградата, като може да стигне 3000 евро на кв. м. Себестойността нараства поради поскъпването на труда, липсата на подходящи терени и високата цена на малкото съществуващи. Очакванията са през следващите години търсенето на имоти в София да е по-голямо от предлагането, тъй като в най-желаните зони има ограничено предлагане на терени.