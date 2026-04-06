С напълно запълнен обем от 100% са язовирите „Христо Смирненски“, „Камчия“, „Ясна поляна“, „Асеновец“, „Пчелина“, и „Ивайловград“, а над 90% са „Среченска бара“, „Йовковци“, „Тича“, „Боровица“, „Студена“, „Жребчево“, „Домлян“, „Кричим“ и „Кърджали“. Част от тях вече преливат, включително „Христо Смирненски“, „Камчия“, „Ясна поляна“, „Асеновец“, „Пчелина“, „Александър Стамболийски“, „Ивайловград“ и „Панчарево“.

Заради пролетното пълноводие и очакваното увеличение на притока, стопанисващите дружества предприемат превантивно изпускане на водни маси, за да осигурят свободен обем и да поддържат нивата в безопасни граници.

По информация на НИМХ, времето в следващите дни ще бъде предимно облачно с валежи, като на места те ще бъдат значителни, а в планините е възможен и сняг. За утре е обявен жълт код за силен вятър в области като Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново и Сливен, с пориви до 24 m/s.

Очаква се нивото на реките да се понижава през следващите дни, въпреки възможни краткотрайни повишения заради снеготопене в планинските райони. Водните количества ще останат под праговете за внимание.

От МОСВ напомнят на местните власти да следят ситуацията и да прилагат мерките от Плановете за управление на риска от наводнения (2022–2027 г.). Към края на март 2026 г. язовирите в страната са били с около 20% по-пълни спрямо същия период на 2025 г.