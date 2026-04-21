Всички 31 Районни избирателни комисии предадоха в ЦИК за повторна проверка протоколите на секционните комисии с резултатите от вота в неделя.

След процедурата по проверка на данните и отстраняване на несъответствия до четвъртък ЦИК ще обяви официалните резултати от изборите. Така ще станат ясни окончателната избирателна активност и разпределението на 240-те мандата на национално ниво и по изборни райони между 5-те формации, прескочили 4-процентната бариера.

До неделя ЦИК ще обяви с решение и поименния състав на 52-рото Народно събрание. Преди това избраните в два района ще посочат откъде ще са народни представители.