Папа Лъв XIV предупреди, че бъдещето на човечеството е изложено на сериозна опасност заради продължаващите войни и разпада на международното право. Той каза по време на реч в Екваториална Гвинея - част от обиколката му в Африка, предаде Ройтерс.

След като през последните седмици стана по-прям в изказванията си, които предизвикаха гнева на президента на САЩ Доналд Тръмп, първият американски папа порица “колонизацията“ на природните ресурси на Земята, които според него подхранват кървави конфликти.

По-рано днес, по време на полета си към Екваториална Гвинея, папата отдаде почит към своя предшественик - папа Франциск - по повод първата година от смъртта му. Лъв XIV определи Франциск като човек, дал на Римокатолическата църква “толкова много със словата и примера си“.