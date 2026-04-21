Служебният премиер Андрей Гюров написа във фейсбук, че в България може да има честни избори.

"Този път хората бяха повече от схемите. С това ще се запомнят тези избори", написа той.

"Дойдохме с мисията честен вот и нито за миг не отстъпихме, не се “прибрахме”, не казахме “това няма да можем да го направим”. Опитаха да ни уплашат с фалшиви новини, медии бухалки и обвинения по поръчка. Останахме изправени", пише Гюров.

По думите му 200% повече сигнали означава 200% признание, че правителството е направило това, което се очакваше.

"Потвърдиха го и наблюдателите от ОССЕ и ПАСЕ. Дори партиите го признаха, макар и с половин уста. Да, в България може да има честни избори. Как обаче да гарантираме, че това не беше изключение? ⅔ от разследванията на МВР се удариха в стена от прокурори. В градската прокуратура резултатът е 72:0. В полза на МВР. 72 души с имунитет - кандидати за парламента - уличени като брокери на вот. 0 със свалени имунитети. Това означава бойкот - и на разследването, и на възможността за възмездие", пише още премиерът.

По думите му това означава, че тези "търговци с партийно алиби" могат да се върнат за следващите избори. А тогава този кабинет няма да го има.

"Това не отменя направеното. Но показва къде е следващият проблем. И той трябва да бъде решен. Изборите минаха. Време е партиите да спрат да си правят кампания на гърба на служебния премиер и министрите. Пред тях са задачите. От тях се очакват решенията", написа още той.