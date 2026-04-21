Служители на Районното управление в Монтана са разкрили схема за купуване на гласове в село Вирове. По данни на полицията, на 19 април около обяд 58-годишен мъж с криминално минало е предлагал парична облага на местни жители, за да гласуват в полза на конкретна политическа сила.

Установени са четирима души от селото, които са упражнили правото си на вот срещу обещание да получат по 40 евро след изборния ден.

Напрежението ескалирало в същата вечер, когато между 58-годишния мъж и 34-годишен рецидивист - един от хората, на които били обещани пари, възникнал конфликт, прераснал във физическа саморазправа. В резултат на сблъсъка по-младият мъж е получил порезна рана на ръката, а по-възрастният е с оток на мозъка.

Пострадалият 58-годишен е настанен в болницата в Монтана с опасност за живота. 34-годишният е задържан за срок до 24 часа. По случая са образувани две досъдебни производства - за купуване на гласове и за причиняване на телесна повреда.