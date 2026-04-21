Вкритично състояние са майката и двете ѝ деца, пострадали при катастрофата между селата Риш и Александрово. За живота им има опасност и са настанени в отделение „Анестезиология и интензивно лечение“ на Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) – Шумен, съобщиха от пресцентъра на здравното заведение.

Майката е в кома, на изкуствена белодробна вентилация. Вследствие на инцидента, при медицински преглед е установена тежка гръдна и черепно-мозъчна травма с кръвоизлив. Извършена е хирургична интервенция за разгъване на белия дроб, посочват от болницата.

С тежка гръдна и черепно-мозъчна травма е по-малкото дете. Имало е хирургична интервенция за отстраняване на мозъчния кръвоизлив. В момента то е на интраоперативното спонтанно дишане.

При по-голямото дете на семейството е установена гръдна травма с контузионни огнища в белия дроб. В момента е в съзнание, на интраоперативното спонтанно дишане, добавиха от пресцентъра на МБАЛ – Шумен.

По-рано днес от полицията съобщиха, че майка и бебе са настанени в тежко състояние и с опасност за живота в отделението по реанимация в МБАЛ – Шумен след тежкото пътнотранспортно произшествие, станало вчера между селата Риш и Александрово. Четирима души бяха откарани за преглед в болницата след катастрофата.