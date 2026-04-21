Възможностите за директни полети от Бургас до Испания обсъдиха на среща кметът на Бургас Димитър Николов и посланикът на Испания у нас Мигел Алонсо Берио, който е на посещение в града, съобщи пресцентърът на Община Бургас.

Испанският дипломат отбеляза, че вече съществува голям интерес към директните полети от София до Мадрид и очаква подобна линия от Бургас също да бъде атрактивна. Кметът Димитър Николов посочи, че много бургаски младежи учат в Испания и такива полети биха били полезни не само за туристи, но и за студенти и работници. Той добави, че летището в Бургас почти не работи през зимата, но директна линия до Испания ще бъде от полза за целия регион.

Испанският посланик прояви интерес и към фирмите от отбранителната индустрия в Индустриалния парк в Бургас. Испания търси възможности за ремонт на двигатели на свои самолети при конкурентни условия, а в парка вече се изгражда база на фирма, специализирана именно в тази дейност.

На срещата стана известно, че испански преподаватели са готови да участват в обучителни програми на Гимназията за романски езици в Бургас.

Посланикът ще посети и световните квалификации за купата "Световен ден на паелята 2026", които ще се проведат в Бургас от 19 до 21 юни. Градът е домакин на единствената международна квалификация в Европа и ще даде две места за финалите във Валенсия.

По време на срещата бе представено и действащото партньорство между Бургас и Испания. В момента градът си сътрудничи с Баската автономна република и научно-изследователския център TECHNALIA по проект "Региони за климат", а по проекта Clear Cities работи съвместно с испанския град Хихон.