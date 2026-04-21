Служебният министър на енергетика Трайчо Трайков съобщи, че е изпратена официална покана до турската страна за преговори по договора с държавната компания БОТАШ. Според него има шанс да бъдат променени някои условия в контракта в полза на България.

Изпратеният в Турция документ е "меморандум" от няколко страници, в който София слага на масата експертни предложения за предоговаряне. Той е подготвен от работна група с участието на експерти от енергийното министерство и държавните компании "Булгаргаз" и "Булгартрансгаз", които са страни по договореностите с БОТАШ.

Договорът с турския енергиен гигант беше подписан от служебния кабинет на Гълъб Донев, назначен от Румен Радев. Всеки ден БОТАШ начислява на "Булгаргаз" дължими плащания - половим милион евро, за предоставен капацитет за ползване на газова инфраструктура на територията на Турция - терминали, заводи за втечняване на газ, пренос по мрежата. България обаче почти не ползва този "капацитет", тъй като таксите за услугите на БОТАШ са толкова високи, че правят природния газ прекомерно скъп и почти непродаваем. Други скандални "подробности" в договореното от кабинета "Гълъб Донев" са липсите на клаузи за предоговаряне и за прекратяване.

Преди месец българският енергиен министър Трайков се срещна с турския си колега Алпарслан Байрактар в Париж по време на международен форум за ядрената енергетика. Тогава турският министър е проявил разбиране за нуждата от промени в договора. Ситуацията е критична за "Булгаргаз" - фактурите и огромните задължения към БОТАШ се трупат, а плащания не се правят. Според експерти и независими анализатори българският газов търговец е в състояние на необявен фалит.