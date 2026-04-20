Осем души – седем български туристи и шофьорът на микробуса, с който са пътували, са приети в болница след тежък пътен инцидент в Малта, съобщи местната медия TVM News.

Катастрофата е станала тази сутрин на пътя към Чиркева, когато 67-годишният водач на микробуса е загубил контрол над превозното средство. Автомобилът е излязъл от пътното платно и се е забил в крайпътно поле.

На мястото са пристигнали екипи на спешна помощ и Гражданска защита, които са транспортирали всички пострадали в болница.

Полицията разследва причините за инцидента.