Вокална група „Да пеем заедно“ с ръководител Мария Тодорова към СУ „Добри Чинтулов“ постигна нов значим успех, като завоюва първо място в четвъртото издание на Националния фолклорен конкурс „С песните на Златка Ставрева“.

Освен престижното отличие, талантливите ученици бяха отличени и със специалната награда на кмета на община Малко Търново, което допълнително затвърждава високото им ниво на сценично представяне и съхраняване на българските фолклорни традиции.

По време на конкурсната програма децата впечатлиха журито и публиката с изпълненията на песните „Тодор дюгеня отвори“ и „Димо му книга додрагна“, с които показаха автентичен дух и силна емоционална интерпретация.

Това не е първото признание за младите изпълнители. В началото на месеца те отново се изкачиха на върха, като спечелиха първо място и в Празничния лазарски конкурс „Отворете чемшир порти, Лазаре“, който се проведе в град Камено.

Поредицата от отличия потвърждава постоянството и таланта на формацията, както и отдадената работа на техния ръководител.