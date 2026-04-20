Лидерът на "Има такъв народ" Станислав Трифонов излезе с първи коментар след провелите се предсрочни парламентарни избори. При напълно обработени протоколи България вече има ясно очертана картина на 52-рото Народно събрание. Данните на ЦИК показват петпартиен парламент, като „Прогресивна България“ на Румен Радев е първа сила с 44,594%. ГЕРБ-СДС остава втора сила, а ПП-ДБ – трета. Четвърти и пети са съответно ДПС и "Възраждане". ИТН остават много под 4-процентния праг с около 0.7%.

"След тези избори разбрах едно важно нещо. Преброих си приятелите! Вече знам точно колко са - 23 861. Благодаря ви", посочва Трифонов в публикация в социалните мрежи.

"По добре да си част от тези, които стърчат, отколкото да си част от многото.Благодаря ви. 23 861 - благодаря", допълва лаконично той.