Районната прокуратура в Ямбол внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" по отношение на Г.В. и С.С.

Те са обвинени за това, че действайки като съизвършители противозаконно са подпомогнали 11 граждани на Ирак да пребивават и преминават през българска територия.

Престъплението е осъществено на 17 април на път, намиращ се в землището на Елхово, обл. Ямбол.

По време на разследването е установено, че двамата обвиняеми, които са полицейски служители от ГПУ-Елхово, противозаконно са подпомогнали на 11-те чужди граждани, превозвайки ги със служебен автомобил на "Гранична полиция", целейки облага.

Предстои Районният съд в Елхово да насрочи начален час на заседанието си.