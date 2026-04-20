"Прогресивна България" с пълен мандат - 131 депутати



Напълно ясни са окончателните резултати от изборите за 52-оро Народно събрание. При 100% СИК протоколи в РИК, обобщените данни от гласуването в неделя показват, че за "Прогресивна България" са гласували 1 444 924 избиратели. Това означава, че коалицията на Румен Радев има пълно мнозинство с 44.59% от вота.

ГЕРБ-СДС се задържаха на втората позиция с 433 755 гласа или 13.38% подкрепа, а след тях се нареждат ПП-ДБ с 408 845 гласа или 12.62% от вота.

Четвърти в петпартийния парламент са ДПС с 230 693 гласа - 7.12% от вота.

Последни в НС влизат "Възраждане", почти на ръба, с 137 940 гласа или 4.25% подкрепа.

Още две формации събират по 100 хиляди гласа подкрепа, но те няма да имат представителство в парламента. Това са МЕЧ и "Величие". БСП също не преминава 4-процентаната бариева.

Партията на Радостин Василев е на 6-то място с 3.22%. Следвани от "Величие" с 3.10%. БСП-ОЛ остава осма с 3.01%. 93 554 гласа имат "Сияние", които получават 2.887% от гласовете.

50 732 души са отбелязали, че не подкрепят никого.

Разпределението по мандатите е следното:

Прогресивна България - 131

ГЕРБ - 39

ПП-ДБ - 37

ДПС - 20

Възраждане - 13

Гласовете извън страната вече са обработени на 100%

Тук "Прогресивна България" на Румен Радев е също категоричен победител с 38.038 на сто от гласовете. На второ място в гласуването в чужбина е ПП-ДБ с 22.843%, а на трето ДПС с 8.498%. В чужбина ГЕРБ заема едва шесто място с 4.669% на сто от гласовете, а повече имат "Величие" - 5.782%, което не влиза в парламента и "Възраждане" - 5.245%.

В чужбина Радев взима 70 995 гласа, следват ПП-ДБ с 42 635. Трети са ДПС с 15 860 гласа, следвани от "Величие" с 10 791 гласа. "Възраждане" имат малко под 10 хил., а ГЕРБ - СДС - 8 715. АПС имат 6 905, МЕЧ - 6 832. За "Сияние" в чужбина са гласували 3 804 души.