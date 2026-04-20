Президентът Илияна Йотова с първи коментар след изборите - отговори кога ще бъде връчването на мандатите.

Тя бе запитана готова ли е с дата за започване на даването на мандатите. "Имам своите варианти. Нека да изчакаме официалните данни и поименното обявяване на новите 240 депутати. Срокът е до 26.04, лично аз се надявам, че ЦИК ще е готова и по-рано, така че през следващата седмица най-вероятно ще има свикване на НС" , каза тя.

Йотова поздрави Радев за изборната победа. "Преди всичко ми позволете да поздравя всички български избиратели, които повярваха в това, че са по-силни от купения вот", обясни тя.

Според нея високата избирателна активност се дължи на това, че хората са повярвали, че "МВР си върши работата" както трябва. "Моите поздравления за ръководството на МВР", каза Йотова.

Тя бе запитана как си обяснява думите на Радев, че всички служебни министри трябва да си подадат оставките. "Това е нормална практика за всяка една страна", каза тя.

"Когато се формира мнозинството в НС, започва по Конституция даването на мандатите. Аз съм убедена, че правителство ще има още в първия мандат", обясни президентът.

Йотова бе запитана изненадана ли е от резултата на БСП. "Не ме изненадват, но това не ми спестява огромното огорчение", каза тя.