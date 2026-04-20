Очакват се повишения на речните нива през следващите два дни, но ще са под праговете на внимание. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите.

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология днес следобед и до полунощ ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, главно в източните и планинските райони.

За 21 април е издаден жълт код за значителни валежи в 14 области в Южна България.

Към 20 април сумата от наличните завирени обеми в комплексните и значими язовири е 5144,6 млн. куб. м, или 78,71% от общия им обем.

Със 100% запълване са язовирите Язовир Камчия, Язовир Асеновец и Язовир Пчелина.

Над 90% са още Язовир Среченска бара, Язовир Христо Смирненски, Язовир Йовковци, Язовир Тича, Язовир Ясна поляна, Язовир Боровица, Язовир Студена, Язовир Домлян, Язовир Александър Стамболийски, Язовир Кричим и Язовир Кърджали.

Министерство на околната среда и водите напомня на местните власти да прилагат мерките, предвидени в Плановете за управление на риска от наводнения 2022–2027 г., и да следят актуалната хидрометеорологична информация и прогнозите за опасни явления.