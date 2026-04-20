Понеделник, 20 април, е присъствен, но неучебен за учениците заради предсрочните парламентарни избори, които се проведоха вчера, 19 април.

Голяма част от училищата в страната бяха използвани за избирателни секции в неделя.

Обикновено денят след избори в България се обявява за неучебен ден за учениците.

Министърът на образованието Сергей Игнатов предлага 20 април да стане официален празник.

"Датата 20 април заслужава да бъде обявена за официален празник, тъй като на нея се ражда българската държава и това никой не може да го отрече", смята Игнатов.

Той защити позицията си, като подчерта, че не е проблем страната ни да чества и 3 март.

Освен това дискусията дали 20 април да стане национален празник или не сигурно ще продължи с десетилетия, каза още Игнатов.