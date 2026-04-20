Времето в България се подготвя за рязка промяна през следващата седмица. Очакват ни чести валежи, гръмотевични бури и чувствително понижение на температурите, които ще върнат усещането за по-хладна пролет.

От началото на новата седмица обаче въздушната маса над страната ще стане силно нестабилна. Очертават се валежи и гръмотевици, като още от понеделник ще има чести превалявания с гръмотевични дейности и временно усилване на вятъра.

Съществува повишена вероятност за градушки и интензивни явления, най-вече в Южна България. Около сряда и четвъртък се очакват значителни количества дъжд на много места в страната.

Докато в понеделник стойностите ще останат високи (до 20°), от вторник започва застудяване. Към средата на седмицата дневните температури ще паднат до 12° - 17°, а минималните ще се свият до 2° - 7°.

Границата на снеговалежите ще се спусне до 1200 метра надморска височина в средата на седмицата. Вятърът ще бъде предимно от запад-северозапад, като в понеделник и петък в източните райони ще се ориентира от югозапад.

Нестабилното време ще се задържи до края на периода, като максималните температури в четвъртък и петък ще достигнат едва 14°.