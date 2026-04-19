Малка част от бюлетините и протоколите от изборите за парламент в Бургаски регион са приети към този час, видя репортер на BurgasInfo, който в момента е в зала „Арена Бургас“, където Районната избирателна комисия вече започна обработката им. Предаването на изборните книжа за вота тази година отнема повече време, заради забавянето при комплектоването им в самите секционни комисии.

"Получаваме инфомация, че членовете на комисиите се лутат между това, което е преброено като машинни рапзиски и това, което излиза като цифра във финалния отчет на машните. Имаше и проблеми с някои машини, което явно налаг допълнителна проверка, която отнема време", каза председателят на Районната избирателна комисия в Бургас Фани Семерджиева.

Вижте повече във видеото: