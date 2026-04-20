Данните на ЦИК към 08:00 на 20 април при обработени 78,24% СИК протоколи в РИК сочат убедителна победа на "Прогресивна България" с 44,5%, което означава и мнозинство в новото Народно събрание.

В битката за второ място ПП-ДБ събира 13,65%, а ГЕРБ-СДС - 13,18%.

На четвърто място е ДПС с 5,85%, а над чертата продължава да бъде "Възраждане" с 4,4%.

Под чертата, в рамките на около 3%, остават БСП-Обединена левица, "Сияние", "Величие" и МЕЧ.

Засега се очертава петпартиен парламент.

