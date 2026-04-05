Докато войната в Иран диктува цените на петрола в световен мащаб, българският потребител е изправен пред парадоксална великденска сметка: яйцата са с 20% по-скъпи, а агнешкото месо вече докосва психологическата граница от 40 лева за килограм. Въпреки че производителите се борят за оцеляване заради скока в цените на горивата и торовете, икономистите алармират за шокиращи надценки по трасето до магазините, които източват бюджетите на домакинствата.

Ценовият шок при яйцата и месото



Цените на яйцата у нас са скочили с близо 20% спрямо миналата година. Председателят на Съюза на птицевъдите Ивайло Гълъбов поясни пред bTV, че макар поскъпналият дизел да формира себестойността, преките ефекти от новите конфликти в Близкия изток не се отразяват мигновено. Истинският проблем според него е, че близо 500 000 кокошки не могат да бъдат върнати в оборот, а фермите чакат спешни обезщетения.

Подобна е ситуацията и при животновъдите. Овцевъдът Мария Иванова сподели, че разходите за фуражи и ветеринарни услуги растат постоянно. Тази година агнешкото на „живо тегло“ е 7 евро, но в търговската мрежа крайният потребител плаща между 15 и 20 евро (близо 40 лв.) за килограм месо.

Парадоксът на надценките



Оранжерийните производители също са под огромен стрес. Десислава Кабурова отбеляза, че азотните торове са поскъпнали с 50%, което вдига крайната себестойност с поне 10%. На пазара обаче се наблюдава необяснима аномалия: докато на борсата краставиците се търгуват за 2,80 евро, на дребно цената им „излита“ до 7 евро.

Икономическият анализ на КНСБ



Главният икономист на КНСБ д-р Любослав Костов бе категоричен: „Не е нормално разликата между цени на едро и дребно да е 80%. Тези пари не отиват при българския производител, на когото трябва да се помага“. Според него, дори войната в Иран да спре, цената на петрола ще се задържи около 100 долара, което вещае непрогнозируема криза. Костов подчерта, че в момента са необходими поне 800 евро чиста сума месечно, за да може един работещ българин да живее нормално и да покрива базовите си нужди.

Горива и държавна помощ



Данни от сайта на НАП потвърждават тревожната тенденция – дизелът вече достигна 1,74 евро за литър. В опит да омекоти удара, служебният министър на труда Хасан Адемов обяви пред Nova TV, че се очакват 60 000 заявления за компенсации от 20 евро заради високите цени през март. Мярката ще продължи и през април, като ще се активира спрямо средномесечните стойности на горивата.