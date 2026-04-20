"При това мнозинство в парламента, което се очаква да бъде излъчено от "Прогресивна България" по-спокойно може да тръгне разговора за реформите, без да се взима еднолично решение от победителя, а в разговорите да бъдат включени всички. Изборите минаха мирно и основната заслуга е на политическите партии". Това заяви пред bTV политологът Даниел Смилов.

По думите му политическа разлика от предсрочните избори е породена от протести, голямо влияние върху социалните мрежи, нов играч, който събра идеите и мечтите на много голяма част от хората и това са нещата, които водят до по-висока избирателна активност.

"Дали само с МВР можем да борим купения вот, това не би било правилно. Опитваме се всички изборни въпроси да борим симптома, но никога основния проблем. Хората си продават гласовете, защото имат социални проблеми. Без да се реши социалният проблем, няма как да се изкорени и купения вот", коментира Смилов.

Румяна Дечева, бивш зам.-председател на обществения съвет към ЦИК изрази задоволството си, че за първи път от доста години на предсрочните парламентарни избори е имало много застъпници. Факт е, че ги имаше и е факт, че политическите партии започнаха да излъчват тези хора, от които зависи, че нищо лошо няма да се случи, посочи Дечева.

Според нея, докато няма воля от политическите сили, без ролята на МВР и без ролята на правителството нямаше да има това, което има като резултат от предсрочния вот. "Снощи имаше едно желание да се противопоставим на онези решения в Народното събрание, когато се отнемат права", коментира Румяна Дечева.