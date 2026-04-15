Над 100 уникални дизайнерски яйца ще бъдат представени в Бургас в рамките на изложбата „Arteggo“ на бургазлийката Деница Благоева. Експозицията ще бъде открита на 21 април от 18:00 ч. в Културен център „Морско казино“, зала „Христо Фотев“, и ще може да се разгледа до края на месеца при свободен вход.



Изложбата е резултат от повече от година работа и е организирана в няколко тематични направления. В раздела „Исторически личности“ посетителите ще видят миниатюрни художествени интерпретации на знакови фигури като Васил Левски, Христо Ботев и Иван Вазов.

Женската енергия и вдъхновение са акцент в друга част от експозицията, където оживяват образите на Мерилин Монро, Принцеса Даяна и Фрида Кало.

Специално място е отделено на Бургас и неговия дух чрез артистични интерпретации на личности като Петя Дубарова, Христо Фотев и Апостол Карамитев.

В изложбата присъстват и популярни образи от анимацията, както и серия от яйца с послания, вдъхновени от личности като Тодор Колев, Стоянка Мутафова, Георги Парцалев и Майкъл Джексън.

Проектът „Arteggo“ впечатлява не само с разнообразието от теми, но и с използваните материали – от акварелни бои и пера до естествени камъни, перли и кристали Swarovski. Всяко яйце носи собствен характер и послание, превръщайки традиционната форма в съвременно произведение на изкуството.

За авторката това изкуство е дълбоко лично – вдъхновението ѝ започва още в ученическите години, а голяма част от творбите са създадени в тихите нощни часове, когато изкуството излиза "над черупката".