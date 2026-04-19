България гласува днес за новите 240 депутати в 52-то Народно събрание. Избирателните секции отварят врати в 7.00 ч. сутринта. Изборният ден ще продължи до 20.00 ч. или докато има чакащи да гласуват.Право на глас на тези предсрочни избори имат 6 575 151 души. Отново гласуваме с хартиена бюлетина или с машина. Извън граница – секциите са общо 493 в 55 държави. Най-голям брой секции са разкрити в Германия – 70, Испания – 67, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия – 28, Турция – 27, Италия – 27, Гърция – 26, САЩ – 25, Нидерландия – 24, Франция – 19 и в Белгия, Австрия и Канада – по 17, съобщават от пресцентъра на МВНР. Участници в изборите за народни представители са 14 партии, 10 коалиции и 1 независим кандидат в 22 МИР – Смолян. Кандидатите за народни представители са общо 4783 лица. От тях: 1440 жени и 3343 мъже, сочат данни от справката на ЦИК.