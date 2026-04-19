ПП ГЕРБ – Бургас подаде жалба до Районната избирателна комисия (РИК) – Бургас за установено нарушение на изборното законодателство, свързано с неправомерно поставен агитационен материал.

Сигналът е внесен от областния координатор на партията Иван Алексиев и касае разположен билборд на политическа партия „Прогресивна България" на по-малко от 50 метра от входа на сграда, в която са разположени изборни помещения – Професионалната гимназия по автотранспорт в гр. Бургас.

Според ГЕРБ-Бургас това представлява нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс и създава предпоставки за компрометиране на изборния процес, като накърнява принципите на законност, равнопоставеност и безпристрастност.

В жалбата се настоява РИК – Бургас да извърши незабавна проверка по случая и да разпореди премахването на агитационния материал. Към сигнала е приложен и снимков материал, удостоверяващ твърдяното нарушение .

ПП ГЕРБ – Бургас заявява, че ще продължи да следи за спазването на изборните правила и ще реагира при всяко установено нарушение, за да гарантира честността и прозрачността на вота.