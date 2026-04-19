Изборният ден в Бургаски регион започна със сигнали за неработещи машини и за изборна агитация, които обаче не са сериозно нарушение на хода на вота като цяло. Две машини са изведени от работа, защото са пускали празни разписки или са ги късали. Няколко жалби са постъпили за агитационни материали, поставени в близост до избирателните секции.

Стигна се до и куриоз – В РИК е бил подаден сигнал, че в една от секциите е имало черен химикал. При направената проверка се е оказало, че химикалът зад паравана наистина е черен, но пише синьо.