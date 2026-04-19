Всички секции в страната са отворени, съобщи Централната избирателна комисия (ЦИК). Няма сигнали за отсъствие на членове на секционните избирателни комисии (СИК) освен единични случаи, за които районните избирателни комисии (РИК) са предприели действия, казаха от ЦИК.

По отношение на машинното гласуване в една секция в 25-и Многомандатен изборен район (МИР) - София, една машина за гласуване не е стартирала, казаха от ЦИК. В РИК 11 - Ловеч, е счупено капачето на отделението за флаш памет и поради невъзможността за гарантиране на неприкосновеността на флаш паметите от ЦИК взеха решение за преустановяване на машинното гласуване в секцията.

Според информация, публикувана във вътрешната мрежа на ЦИК, в РИК 4 във Варна има грешка в датата, с която е стартирана машината, казаха от ЦИК. В РИК 5 - Видин, е пратена преписка относно машина, която е стартирала с разлика един час от времето, като от ЦИК съобщиха, че е направена своевременна справка със "Сиела норма" и техниците отстраняват тази неточност. В секция на територията на РИК 1 - Благоевград, на екрана на машината също е излязла дата, която не съответства на днешната.