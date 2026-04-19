Днес, 19 април, България гласува и ще определи състава на 52-ото Народно събрание. Изборът е между общо 24 политически формации - 14 партии и 10 коалиции. Това са осмите поред извънредни избори за последните пет години след като в края на 2025 г. коалиционното правителството на Росен Желязков подаде оставка заради масовите протести срещу политиката му и готвения бюджет.

Правото си на глас могат да упражнят малко над 6,5 милиона български граждани, които са включени в предварителните избирателни списъци.

Изборният ден

Изборният ден започва точно в 7:00 ч. сутринта и официално приключва в 20:00 ч. вечерта. В случай че пред секциите има чакащи граждани, гласуването може да бъде удължено с още един час, но не по-късно от 21:00 ч., когато секционните комисии окончателно преустановяват работа и започват обработката на резултатите.

Избирателните секции у нас са над 12 000. В това число влизат и мобилните секции за хора с увреждания, както и тези в болници, социални домове и места за задържане.

За българските граждани извън страната Министерството на външните работи е разкрило 493 секции в 55 държави. Най-голям е броят им в Германия, Испания, Турция, Обединеното кралство и САЩ. Гласуването зад граница се извършва в секциите, образувани в дипломатическите и консулските представителства, както и в други места по преценка на ЦИК въз основа на подадени предварителни заявления или при наличие на поне 100 избиратели, подписали се в списъка на място в деня на вота. Заради ситуацията в Близкия Изток нашите сънародници в Обединените арабски емирства, Катар, Катар, Кувейт, Саудитска Арабия, Израел, Йордания и Иран, няма да могат да гласуват, защото там няма да се разкриват секции.

Кандидатите за народни представители са 4783, като от тях 1440 са жени, 3343 - мъже.

Процесът на гласуване остава хибриден в повечето секции, като избирателите имат право на избор между хартиена бюлетина и специализирано устройство за машинно гласуване.

Как се гласува с хартиена бюлетина?

Как се гласува с машина?

Кога бюлетините се смятат за недействителни

Важно е да се знае, че гласът се смята за недействителен само при хартиената бюлетина в определени случаи. Това се случва, ако в нея не е отбелязан вот със знак "Х" или "V", ако е използван цвят, различен от син, или ако върху хартията има изписани думи, символи или знаци, които нарушават тайната на вота.

Бюлетината е недействителна и ако не са поставени двата задължителни печата от комисията на гърба ѝ или ако е намерен плик без бюлетина (в случаите, където се изисква плик).

Ако в бюлетината, с която е гласувал избирател, има отклонения, дължащи се на дефекти и грешки при производството ѝ, или когато върху нея има механични увреждания или зацапвания - следи от мастило, точици, петна и др., вотът се зачита за действителен, съобщават от Централната избирателна комисия (ЦИК).

Гласът, подаден чрез машина, се отпечатва на специализирана разписка, която практически не може да бъде недействителна, стига да е пусната в кутията с поставен печат.

Биг Брадър при броенето на бюлетините

Сигурността и прозрачността при броенето на гласовете ще бъдат гарантирани чрез онлайн видеонаблюдение и видеозаснемане в реално време след обявяването на изборния ден за приключил.

Във всяка секция ще бъде поставено устройство, което ще излъчва процеса на изваждане на бюлетините от кутиите, тяхното преброяване и попълването на протокола. Платформата за публичен достъп позволява на всеки гражданин да наблюдава работата на своята комисия. Видеозаписът служи като допълнителна гаранция срещу манипулации, като архивите от него ще бъдат съхранявани и достъпни за проверка при евентуално оспорване на резултатите.

Граждански сигнали

Гражданите, които попаднат на незаконно съдържание онлайн, свързано с изборите - като дезинформация, език на омразата или нерегламентирана агитация в деня на вота - могат да подават сигнали директно към ЦИК чрез официалния им имейл или онлайн форма. Когато нарушението засяга киберсигурността или престъпления срещу изборните права в интернет, сигнали се подават към сектор "Киберпрестъпност" в ГДБОП.

Централната избирателна комисия публикува телефонни номера за подаване на жалби и сигнали в изборния ден - 19 април, във връзка с гласуването в страната. Те са 0885 926 505 и 0885 613 507.

Членовете на секционните избирателни комисии извън страната, които имат въпроси по прилагане на методическите указания на ЦИК, могат да се обадят на тел.: +359 889 980 071, +359 884 690 780 или +359 884 476 747.