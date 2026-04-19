Първата неделя след Великден е специален ден в годината - на 19 април отбелязваме голям църковен празник.

Известен като Томина неделя или Великден на мъртвите. Всяка година този празник се пада на различна дата - той винаги се отбелязва в първата неделя на седмицата след Великден.

С този празник завършва Великденската седмица и в църквите спират да се провеждат специални служби. На този ден се почита апостол Тома - това име е познато на мнозина благодарение на израза „Тома Неверни“.

След възкресението си Христос се явил на апостолите, но в този час Тома не бил сред тях. Когато дошъл и чул за появата на Христос, той казал, че не може да повярва, докато не го види сам.

На осмия ден от възкръсването си Христос отишъл при Тома и му казал: "Дай си пръста тук и виж ръцете ми, дай ръката си и я сложи на ребрата ми. И не бъди невярващ, а вярващ. Понеже ме видя, повярва ли? Блажени са тези, които, без да видят, са повярвали."

Когато Тома сам се убедил във възкресението, паднал на колене пред Спасителя и молил за прошка.

Това моментно неверие на апостол Тома става олицетворение на миговете на колебание и съмнение, в които изпада всеки един човек.

Традиции и обичаи на празника

След Томина неделя са разрешени браковете, които са забранени по време на Великденските пости.

Традициите, свързани с празника, са изпълнени с радост за Възкръсналия Христос и желание за укрепване на вярата. На този ден в православните храмове се провеждат тържествени служби, по време на които се чете Евангелието за явяването на Исус на апостол Тома. Вярващите се причастяват със Светите Христови Тайни, символизиращи единението им с Възкръсналия Спасител.

След службата е обичайно да се посещават гробищата, за да се почете паметта на починалите роднини и приятели. На гробището се раздават великденски яйца и козунаци, изразяващи надежда за възкресение и вечен живот.

Важно е да запомните, че поменът за починалия трябва да се извършва с молитва и благоговение. Посещението на гробището на този ден не е просто почит към традицията, а възможност да споделите радостта от Възкресението с тези, които вече са напуснали този свят.

Друга важна традиция е посещението на роднини и приятели. На този ден е обичайно да си разменяте великденски поздрави: "Христос воскресе!", "Воистина воскресе!".

Семейната вечеря, на която се събират представители на различни поколения, символизира единството и приемствеността, укрепвайки семейните връзки и духовните връзки.

На този ден не трябва да сте тъжни, депресирани, ядосани, да се карате, да започвате конфликти, да обиждате и да бъдете обиждани. Не е позволено да почиствате дома си или да вършите друга домакинска работа. Не трябва да работите в градината и да извършвате тежка физическа работа.

Имен ден празнуват: Тома, Томислав, Томчо, както и производни имена.