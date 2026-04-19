10,49% е активността в Бургаски регион към 11 часа, сочат данните на Районната избирателна активност (РИК). Най-много са гласувалите в Приморско – 20,62% и в Царево – 18,45%. Най-пасивни са имащите право на глас в Айтос-8,85%. Прави впечатление, че на тези парламентарни избори в Руен активността към този час е сред най-ниските – 9,37%.



