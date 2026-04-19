Бургаски регион днес избира своите депутати в 52-то Народно събрание. Кандидатите за народни представители са 319, а хората, имащи право на глас – 361 444, като почти половината - 182 хил. са в община Бургас. Секциите са 752, от които 607 са с машини, по данни на Районната избирателна комисия (РИК).

Традиционно в болниците в почти всички общини, където има болнични заведения, са разкрити секции. Подвижните секционни комисии този път са 10 на брой. Три от тях в Бургас, които са по традиция, но този път има и 3 в Руен.

Специфично в секциите на тези избори е, че ще им бъдат предоставени пломби за запечатване на чувалите, които са с уникални номера.