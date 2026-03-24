Нов доклад на Института за пътна безопасност разкрива, че близо една трета от всички жертви на пътя у нас загиват не при сблъсък между автомобили, а след удар в крайпътни обекти.

От 458 загинали през 2025 г., 140 души – или 30,6% – губят живота си при напускане на пътното платно и удар в дървета, стълбове, мантинели или други неподходящо разположени съоръжения.

Най-много са жертвите при удар в дърво – 47 души. Десетки загиват и при преобръщане извън пътя, а 13 души – при удар в предпазна ограда, която би трябвало да спасява, а не да убива.

Според ИПБ това показва системен провал в управлението на инфраструктурата. Въпреки милиардите, инвестирани в пътища, най-рисковите места остават необезопасени.

Опасни дървета и стълбове продължават да стоят твърде близо до платното, а предпазните системи често не изпълняват функцията си. Институтът заключава, че проблемът не е в липсата на средства, а в липсата на управление на риска. "Инфраструктурата не намалява последствията от грешките на водачите – тя ги превръща във фатални", категорични са от организацията.

ДОКЛАДЪТ

30% от жертвите на пътя умират в дървета, стълбове и мантинели. Те не умират от катастрофи, а от лошо управление на инфраструктурата. Милиарди се харчат, но рискът остава, пишат от ИПБ.

От общо 458 загинали през 2025 г., 140 души (30.6%) губят живота си при удар в крайпътни обекти или след напускане на пътя. Това не е случайност. Това е системен провал.

Загинали по вид инциденти

• Блъскане в дърво – 47

• Преобръщане на МПС извън пътното платно – 31

• Блъскане в крайпътно съоръжение – 15

• Блъскане в предпазна ограда – 13

• Блъскане в скат – 12

• Блъскане в стълб – 9

• Блъскане в паркирано ППС – 6

• Блъскане в подпорна колона – 3

• Преобръщане на МПС на пътното платно – 2

• Блъскане в препятствие на пътя – 2

Какво означава това

• Най-много хора загиват при удар в дървета (47)

• Десетки умират след напускане на пътя

• 13 души загиват при удар в мантинели

Пътят не прощава грешки – той убива.

Големият проблем

Въпреки огромните публични разходи за пътна инфраструктура:

• опасни дървета и стълбове остават необезопасени

• предпазните системи не изпълняват ефективно функцията си

• липсва приоритизация на най-смъртоносните рискове

Извод

Не липсват пари. Липсва управление на риска. Харчат се значителни средства, но не там, където рискът е най-висок. Инфраструктурата не намалява последствията от грешките – тя ги превръща във фатални.