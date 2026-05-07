Повече от една трета от онлайн магазините подвеждат потребителите при намаления с внушения за ограничени количества на артикулите с отстъпки, изтичащо време на офертата или дори със скрити такси, които се появяват в хода на поръчката.

Само 40% от търговците спазват изцяло правилата.

Това е показала мащабна проверка на Европейската комисия и националните органи за защита на потребителите на 25 държави.

От проверените 314 търговци 9 са българи, съобщи инициаторът на платформата „Ние, потребителите“ Габриела Руменова, която участва в инициативата.

Проверени са различни ценови маркетингови практики по време на Черния петък и т.нар. Кибер понеделник, съобщи Руменова.

Практики

При 6 от 10 магазина не е ясно каква е началната цена, от която се прави отстъпка. Създава се изкуствено чувство за спешност – съобщават примерно, че остават само 2 броя от стоката с рекламираното намаление. Крият разходи, като крайната цена се появява накрая, преди самата покупка.

Преди това се съобщава за постоянно възникващи в хода на поръчката допълнителни такси за обслужване и доставка, обясни заблудата Руменова.

Въпреки твърденията, че участието на търговци в кампаниите за Черния петък намалява, техният преглед показва, че 94% от тях са участвали в разпродажбите.

Европейското проучване е направено с включване на инструмент с изкуствен интелект – EU eLab, с който по-лесно се откриват нарушенията.

Закон

Европейската комисия подготвя нов Закон за потребителите, който да пребори подвеждащите намаления, скрити такси и така наречените тъмни модели.

Именно с такова европейско SWEEP проучване от платформата „Ние потребителите“ са гостували в Свищов и са проверили как работи възрожденският търговски дух, има ли нарушения в града - център на търговски връзки от Възраждането до днес.