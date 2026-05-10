Два труса удариха южната ни съседка Гърция по едно и също време днес.

Земетресение е регистрирано от Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН в 14:07 ч. българско време.

Магнитудът му е 2,2 по Рихтер, а епицентърът е 19,4 км северозападно от град Серес - съвсем близо до границата с България и на 165 км от София. Дълбочината му е 15 км.

Другото земетресение, регистрирано от НИГГГ е с епицентър 36,7 км южно от остров Кавканас и на 270 км от София. Трусът е засечен към 14:10 ч. българско време и е с магнитуд от 2,6 по скалата на Рихтер. Дълбочината му не е голяма - 12 км.

Няма данни земетресенията да са усетени от хората.

Слабо земетресение бе усетени и в Турция.

Слаб трус в Западна Турция

Земетресение в Западна Турция в събота. Отбелязано е на около 500 км от България.

Трусът е регистриран днес следобед в 16:48 ч. местно време (GMT +3) на 34 км югоизточно от Балъкесир и 7 км западно-югозападно от Бигадич.

Mагнитудът е 1,1 по скалата на Рихтер. Земетресението е било с много малка дълбочина от 7 км и е било твърде слабо, за да бъде усетено от хората.