"Има сериозен дефицит в бюджета. Управляващите ще бъдат принудени да теглят нов дълг. Трябва да стане ясно, че без данъчно-осигурителна промяна, този бюджет винаги ще бъде празен и няма да стига". Това заяви пред Нова телевизия общинският съветник Ваня Григорова.

Според нея новата политическа среда дава надежда на хората за промяна. Тя изрази надежда "Прогресивна България" да покажат прогресивно, а не консервативно лице. По думите й е хубаво формацията на Румен Радев да се вслушва в хората, които вече са управлявали.

Григорова подчерта, че в редица сфера са нужни спешни и категорични мерки. Тя подчерта, че следи с интерес какви действия ще се предприемат в борбата със спекулата. Общинският съветник посочи, че има ненужни агенции и "калинки", които продължават да стоят там, за да получават доста прилични заплати.

Григорова е на мнение, че БСП са се обезличили, заради участието си в кабинета "Желязков". Тя не вижда светло бъдеще пред ПП-ДБ, които отново прибягват към партийни закани - протести, силно участие в управлението. Според нея ГЕРБ и ДПС са смачкани.