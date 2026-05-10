Министърът на туризма доц. Илин Димитров е възложил цялостна проверка във ведомството, чието ръководство пое през седмицата. Това съобщава самият Димитров пред TravelNews.

Пълен одит ще бъде направен на управлението по време на служебното ръководство, но също на Мирослав Боршош по времето на правителството на ГЕРБ-СДС, както и на министрите по-назад във времето.

На проверка ще подлежат обществените поръчки, концесиите и търговете на плажовете, разходването на бюджетни средства и др., заяви Илин Димитров.

"Моята първа стъпка винаги е била една и съща - ще направя анализ и одит на министерството и ще дадем с екипа ни пресконференция, може би след една седмица, на която ще съобщим какво сме заварили и какви приоритети имаме", заяви Илин Димитров.

"Мога да обещая целенасочена и фокусирана работа по основните ни приоритети, открит и активен диалог със сектора и най-вече - професионализъм и прозрачност при взимането на решенията", коментира още министърът.